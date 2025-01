Doppio intreccio Inter-Bologna: c’è l’ipotesi di scambio

Inter e Bologna si affronteranno tra poche ore sul terreno di gioco di San Siro, nel recupero della 19a giornata di Serie A. I destini dei due club, però, sembrano pronti a intrecciarsi ancora diverse volte fuori dal campo, con diversi assi di mercato pronti ad accendersi.

Uno, doppio, potrebbe arrivare a centrocampo, come racconta il Resto del Carlino. L’Inter, infatti, ha il diritto di recompra su Giovanni Fabbian entro il 30 giugno per una cifra pari a 12 milioni di euro. Uno scenario che i nerazzurri potrebbero valutare anche in ottica Mondiale per Club.

Al tempo stesso, il Bologna sarebbe interessato a Kristjan Asllani. I rossoblù avrebbero messo gli occhi sul giocatore albanese già per questa sessione di mercato, ma le vicissitudini legate a Frattesi avrebbero bloccato l’ipotesi.

Chissà, allora, che non possa tornare di moda in estate, con Asllani e Fabbian che potrebbero scambiarsi di maglia.