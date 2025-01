Allarme Frattesi-Calhanoglu: nuovo centrocampista per l’Inter

L‘Inter si aspettava di poter vivere un mese di gennaio più tranquillo, focalizzata unicamente sui tanti impegni di campo che attendono gli uomini di Inzaghi. Il caso Frattesi, invece, e l’improvvisa emergenza a centrocampo hanno improvvisamente complicato i piani nerazzurri.

In particolare, l’infortunio di Calhanoglu, out probabilmente fino a inizio febbraio, ha acceso ulteriormente le riflessioni di mercato, con l’Inter che potrebbe cercare ora con più insistenza un nuovo centrocampista, e non solo per sostituire l’eventuale partenza di Frattesi.

Il sogno impossibile sarebbe Sergej Milinkovic-Savic, molto stimato da Inzaghi, ma anche legato da un contratto altissimo con l’Al-Hilal e fuori dai parametri di Oaktree. Più calda, invece, la pista che porta a Samuele Ricci del Torino, anche se strapparlo a Cairo già nel mercato di gennaio non sarà impresa semplice. Su di lui, peraltro, c’è anche la concorrenza del Milan. Inoltre, nelle ultime ore, Piero Ausilio si sarebbe inserito anche nella corsa per Warren Bondo del Monza, anch’esso nel mirino rossonero.

Totalmente in linea con la filosofia di Oaktree, invece, potrebbro essere Morten Frendrup del Genoa e Rocco Reitz del Borussia Moenchengladbach. Quest’ultimo, peraltro, è finito anche nel mirino della Roma, che all’Inter potrebbe offrire Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante, come contropartite per Frattesi. I due nomi, però, non scaldano la dirigenza interista.

Infine, ci sono due profili praticamente impossibili per gennaio. Il primo è Nico Paz del Como, che l’Inter sogna comunque per l’estate, sul quale però c’è l’ombra del diritto di recompra del Real Madrid; l’altro è Juan Bernabé del Parma, già attenzionato come vice-Calhanoglu, ma assente dai campi almeno fino a fine mese, e per questo non praticabile per il mercato di riparazione.