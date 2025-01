Dall’Argentina a Milano, BLITZ di mercato: “Vicino all’Inter”

Come già anticipato nelle scorse settimane, il mercato dell’Inter – in attesa di risolvere l’intrigo Frattesi – si sta sviluppando su un binario piuttosto concreto. Il club nerazzurro, su chiare indicazioni di Oaktree, si sta muovendo su giovani talenti seguiti a lungo dai propri scout.

Tra questi, un calciatore visionato dal vice ds Dario Baccin in occasione del suo ultimo viaggio in Sudamerica, è Tomás Pérez. Il centrocampista centrale classe 2005, di proprietà del Club Atletico Newell’s Old Boys, pare essere molto vicino all’Inter.

A confermarlo, dopo le prime indiscrezioni circolate in Argentina, è stato Sky Sport. Il presidente del Newell’s Ignacio Astore si trova in questo momento a Milano dove nelle prossime ore è previsto un incontro con la dirigenza dell’Inter. Le due società parleranno non solo del primo obiettivo Perez, ma anche dell’esterno classe 2006 Mateo Silvetti.

Con la nascita imminente dell’Inter Under 23, assisteremo sempre più spesso a blitz di questa entità. L’idea del club nerazzurro è infatti quella di puntare da subito potenziali talenti scovati in giro per il mondo da aggregare inizialmente alla squadra B che dalla prossima stagione dovrebbe debuttare nel campionato di Serie C.