“Sogna la maglia dell’Inter”: Marotta e Ausilio prenotano il portiere

Non è stata una trasferta banale quella che ha visto protagonista l’Inter la scorsa domenica contro il Venezia. Il club nerazzurro, oltre ad ottenere i tre punti, ha puntato gli occhi dei suoi dirigenti su un obiettivo concreto per il futuro.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno infatti studiato da vicino la crescita di Filip Stankovic. Il portiere è ancora di proprietà dell’Inter, ma potrà essere riscattato dal Venezia per ‘soli’ 2 milioni di euro entro il termine della stagione. Allo stesso tempo, il club nerazzurro ha fatto inserire il mantenimento del 50% sulla futura rivendita del classe 2002.

Come scritto dalla rosea, il sogno di Stankovic è quello di “vestire la maglia dell’Inter e difendere i pali della San Siro nerazzurra, magari insieme a suo fratello Aleksandar”. La speranza del club nerazzurro, sempre più remota considerato il rendimento del ragazzo, è che il Venezia decida di non esercitare il riscatto per il portiere. In caso contrario, la possibilità di riaverlo a metà prezzo potrebbe agevolare un futuro ritorno all’Inter da protagonista.