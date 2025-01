Derby di mercato tra Inter e Milan: lo scambio sblocca l’affare

Dopo aver incassato una dolorosa sconfitta in finale di Supercoppa Italiana, l’Inter ha intenzione di prendersi sul mercato una rivincita ai danni del Milan. Il club nerazzurro ha improvvisamente risvegliato i propri interessi in entrata, davanti alla possibilità di perdere un Davide Frattesi poco soddisfatto per il poco spazio che gli è stato riservato da Simone Inzaghi in questa stagione.

Come ricordato da Tuttosport, l’Inter ha fissato una valutazione da 45 milioni di euro sotto la quale non ha intenzione di scendere. Solo davanti ad una proposta della Roma, il club nerazzurro potrebbe aprire ad offerte da 38-40 milioni, ma con l’inserimento di bonus e senza contropartite per far lievitare il costo finale dell’operazione.

Come soluzione temporanea, l’Inter potrebbe anche aprire al prestito di Cristante fino a giugno come affare slegato a quello di Frattesi. Verrebbe dunque dirottato all’estate il bottino ricavato subito dalla cessione del centrocampista ex Sassuolo. In pole rimane Samuele Ricci del Torino, valutato ben 40 milioni di euro da Urbano Cairo.

Sul centrocampista è forte anche la concorrenza del Milan che l‘Inter vorrebbe superare tramite anche l’inserimento di una contropartita. A tal proposito, sono due i profili che potrebbero entrare nello scambio estivo con i granata per Ricci: Pio Esposito o Valentin Carboni.