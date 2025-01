Donnarumma all’Inter, Trevisani: “Serve un portiere. Trattativa oggi”

L’indiscrezione sul possibile interesse dell’Inter per Gianluigi Donnarumma ha acceso le fantasie dei tifosi nerazzurri. Il portiere ex Milan potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain a fine stagione e un ritorno in Italia sembra poter essere la via più probabile.

Ne ha parlato anche Riccardo Trevisani a Fontana di Trevi, sottolineando come il numero uno del PSG possa servire all’Inter e come una trattativa si possa intavolare già oggi, visto il contratto in scadenza nel 2026.

Queste le sue parole:

“Donnarumma può andare via dal PSG? Sì. All’Inter serve un portiere? Sì, soprattutto alto. Martinez? Se hai la possibilità di prendere Donnarumma dovresti farlo. Costo? Dipende se rinnova oppure no. Puoi iniziare una trattativa oggi, la porti avanti un anno e lo prendi a parametro zero. A lui piacerebbe andare via, secondo me, perché ha fatto un’esperienza di qualche anno e ora cambia squadra. Poi la squadra non la so. Penso che in Italia solo il Milan non ne ha bisogno”.