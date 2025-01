“Non è da Inter”: esame decisivo contro il Bologna

Domani sera sarà finalmente il momento di Inter-Bologna, match di recupero della 19esima giornata di Serie A, posticipata di dieci giorni a causa della partecipazione dei nerazzurri nella final four di Supercoppa Italiana.

A San Siro è attesa la squadra di Vincenzo Italiano, reduce dal pareggio incassato allo scadere contro la Roma nell’ultimo turno di campionato. Una partita insidiosa non solo per la qualità della formazione rossoblù, ma anche in virtù delle numerose assenze in casa Inter dovute agli infortuni delle ultime ore.

Osservato speciale del match sarà Santiago Castro, attaccante argentino ritenuto per caratteristiche l’erede ideale di Lautaro Martinez. Non a caso, tra i diversi soprannomi, al centravanti del Bologna è stato attribuito anche quello del Torito.

Secondo Tuttosport, però, al momento “si direbbe che Castro non è un giocatore da Inter”. Domani sera, dunque, per il classe 2004 sarà un esame decisivo: contro quello che potrebbe diventare il suo prossimo club, Castro avrà tutto l’interesse a ben figurare sotto gli occhi dei dirigenti nerazzurri che da tempo hanno inserito il suo nome sulla lista degli obiettivi in attacco per la prossima estate.