“Donnarumma vuole l’Italia”: la posizione dell’Inter è NETTA

Negli ultimi giorni, una clamorosa indiscrezione ha preso piede in casa Inter. Gianluigi Donnarumma, infatti, sarebbe pronto a lasciare il Paris Saint–Germain in estate, visto anche un contratto in scadenza nel 2026 non ancora rinnovato, con i nerazzurri che potrebbero essere una delle prime opzioni per il suo futuro.

Secondo il Corriere della Sera, “Donnarumma vuole l’Italia”, ma al momento sarebbe l’Inter stessa a negare la possibilità di un passaggio in nerazzurro dell’ex portiere del Milan. L’ipotesi, infatti, sarebber ritenuta, almeno per il momento “utopistica”. Chissà, scrive sempre il quotidiano, che le cose non possano cambiare a luglio, quando il mercato estivo entrerà nel vivo.