L’Inter ha scelto lo STADIO dove giocherà l’Under 23 in Serie C

Uno degli obiettivi di questo 2025 per l’Inter è quello di riuscire ad allestire una formazione Under 23 che possa prendere parte al prossimo campionato di Serie C. Nella stagione 2025/26 si dovrebbe infatti riuscire finalmente a vedere la creazione di una seconda squadra per i nerazzurri che faccia da ponte per i giovani tra la Primavera e la Serie A.

Sono già spuntate anche le prime ipotesi di formazione per questa nuova seconda squadra dell’Inter con Christian Chivu come probabile opzione per la panchina. Adesso però emerge anche una decisione imminente su quale sia lo stadio in cui potrà giocare questa formazione Under 23 per il suo primo campionato di Serie C rispettando i parametri nececessari.

Secondo Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport, l’Inter avrebbe scelto Monza come possibile luogo per far giocare la sua U23. L’U-Power Stadium, casa oggi del Monza di Bocchetti per la Serie A, potrebbe quindi diventare il terreno di gioco dei nerazzurri in Serie C, anche se manca ancora la conferma definitiva questa ipotesi prende strada.