Imminente ADDIO, ha lasciato Appiano Gentile e non ci sarà a Lecce

L’Inter è pronta alla cessione di un suo giocatore, sembra infatti mancare davvero poco alla partenza di un elemento dalla rosa di Simone Inzaghi per quello che potrebbe diventare il primo partente in questa sessione di mercato invernale nella quale i nerazzurri hanno per lo più programmato il loro futuro trattando molti giovani.

Come riferito da Matteo Barzaghi di Sky Sport, Tomas Palacios poco fa ha lasciato Appiano Gentile dopo allenamento e non partirà con il resto dei compagni per la trasferta di domani a Lecce. Sembra imminente quindi la sua cessione che dovrebbe essere a titolo temporaneo per sei mesi in direzione Monza.

Il giovane centrale argentino non ha trovato spazio in questa prima metà di stagione con l’Inter e potrebbe cercare di ambientarsi meglio alla Serie A andando a giocare a Monza dove la concorrenza sarà certamente meno pesante e dovrebbe avere più chance di giocare con continuità, prima di un ritorno in nerazzurro per la prossima estate.