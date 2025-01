Ko nel derby con la Juventus: l’Inter SALUTA il primo posto

Si ferma la lunga striscia di risultati utili consecutivi dell’Inter femminile che cade contro la Juventus nello scontro diretto per la vetta della classifica. A Torino le nerazzurre cadono 2-0 in un match deciso dalle reti di Cantore e Girelli che permettono così al club bianconero di allungare al primo posto proprio sull’Inter.

Dopo tre vittorie di fila in campionato le ragazze di mister Gianpiero Piovani incappano nella prima sconfitta del 2025, un risultato maturato in appena tre minuti tra il 27′ e il 30′ del primo tempo quando la Juventus infligge un doppio colpo all’Inter che non è poi in grado di recuperare nel resto del match.

In classifica ora la Juventus sale a 41 punti e allunga quindi a +7 sull’Inter che rimane al secondo posto con 34 lunghezze con la possibilità di essere agganciata a pari punti dalla Roma che oggi scende in campo in trasferta contro il Milan per il 16° turno del campionato di Serie A femminile.