Inzaghi uomo dei RECORD: pronto il sorpasso su Ancelotti, Capello e Allegri

Il numero di vittorie che Simone Inzaghi ha già saputo ottenere nella sua carriera da allenatore sono davvero sorprendenti. Sia in termini di trofei che come singole partite, il tecnico piacentino è stato uno dei più costanti negli ultimi anni in Serie A e infatti ora emerge un dato davvero importante.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, se l’allenatore dell’Inter dovesse raccogliere i tre punti domani a Lecce, raggiungerebbe la sua 200^ vittoria in carriera in Serie A. Il dato sorprendente è che quella del Via del Mare sarà soltanto la sua 332^ partita da allenatore nel massimo campionato italiano.

Il più veloce a raggiungere questo traguardo fino ad ora è stato Massimiliano Allegri al quale sono servite 338 partite. Seguono poi Carlo Ancelotti (345), Fabio Capello (380), Giovanni Trapattoni (381) e Luciano Spalletti (411), tutti importantissimi allenatori che hanno fatto la storia del nostro campionato.

Inzaghi quindi quando riuscirà a vincere la prossima partita con l’Inter ha buone chance di diventare il recordman per minor numero di gare necessarie per raggiungere i 200 successi da allenatore di Serie A. Lautaro Martinez e compagni domani a Lecce avranno quindi un motivo in più per tornare a casa con i tre punti in tasca.