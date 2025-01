Inter Primavera, successo da urlo col Genoa e PRIMO posto: la classifica

Grandioso momento di forma per l’Inter Primavera che ottiene la sua quarta vittoria di fila, battendo oggi in casa il Genoa con un sono 4-0. A mettere la firma sul match sono stati Topalovic (con una doppietta), Venturini e Alexiou che hanno così regalato tre punti alla loro squadra.

Sono state segnate due reti per tempo e alla fine il successo nerazzurro è quindi nettamente meritato con mister Andrea Zanchetta che ha speso grandi applausi per i suoi ragazzi. Dopo le recenti vittorie contro Sassuolo, Empoli e Verona oggi anche il Genoa cade contro l’Inter Primavera che segna 4 gol per la seconda gara consecutiva.

In classifica adesso l’Inter è riuscita ad agganciare la Roma al primo posto a quota 43 punti dopo 22 partite. Per definirsi davvero padroni del campionato, i nerazzurri dovranno però prima attendere le gare del lunedì: a cercare di sorpassare i ragazzi di Zanchetta saranno la Fiorentina che va a Bologna e la Roma che invece gioca il derby contro la Lazio.