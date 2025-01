Palacios lascia l’Inter: fissata la data per l’addio UFFICIALE

Arrivato nel finale del calciomercato di agosto, Tomas Palacios non è riuscito a ritagliarsi lo spazio sperato in questi primi mesi in maglia Inter. Il difensore, chiamato a coprire il buco lasciato dall’infortunio di Buchanan, ha trovato pochissimo spazio, giocando solo un paio di scampoli di gara. Pertanto, sembra essere già arrivato il momento di cambiare aria.

Palacios è vicinissimo al trasferimento in prestito al Monza, con la speranza di trovare maggiore spazio e fare esperienza in Serie A. Il giocatore non farà parte dei convocati per Lecce-Inter per via di una sindrome influenzale, saltando quella che poteva essere la sua ultima presenza in nerazzurro in questa stagione.

Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, l’ufficialità del passaggio in Brianza di Palacios arriverà all’inizio della prossima settimana, dopo il match del Monza in casa del Genoa, previsto per lunedì 27 gennaio alle ore 20.45.