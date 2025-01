Due NUOVE offerte per Buchanan: la scelta dell’Inter

Insieme a Tomas Palacios, anche Tajon Buchanan rimane tra i nomi più discussi in questo momento sul mercato dell’Inter. L’esterno canadese, che sino a questo momento non ha trovato tantissimo spazio, continua ad essere molto richiesto in uscita.

In particolare, dopo i primi sondaggi arrivati da Roma e Torino, all’Inter sono pervenute altre due proposte. Innanzitutto da parte del Monza, i cui contatti con il club nerazzurro continuano ad essere frequenti per via dalla trattativa Palacios. E non è tutto, perché dalla Spagna – come riportato da Gianluca Di Marzio – è molto forte anche il pressing del Villarreal.

L’Inter, come ha già spiegato il ds Piero Ausilio nei giorni scorsi, è aperta all’addio in prestito del ragazzo, opzione peraltro già valutata con il suo entourage. A parità di condizioni, però, il club nerazzurro preferirebbe che Buchanan rimanesse nel campionato italiano per proseguire il suo percorso di crescita.