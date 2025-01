Le formazioni UFFICIALI di Lecce-Inter: la scelta su Frattesi

Tutto pronto al Via del Mare l’ultimo impegno di campionato di gennaio per l’Inter. Nella 22a giornata di Serie A, i nerazzurri fanno visita al Lecce, con l’obbligo di ottenere 3 punti e rispondere alla vittoria di ieri nel Napoli, per non perdere terreno nella corsa Scudetto.

Inzaghi pertanto, non vuole sottovalutare la trasferta e si affida alla sua coppia d’attacco titolare, formata da Thuram e dal ritrovato, a livello realizzativo, Lautaro Martinez. Riposo a centrocampo, invece, per Barella e Asllani, con Frattesi che torna titolare dopo più di un mese e Zielinski proposto come regista. Di nuovo in campo dal 1′ anche Darmian e Carlos Augusto.

Di seguito le formazioni ufficiali di Lecce-Inter: