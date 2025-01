A pochi minuti dal calcio d’inizio di Lecce-Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e DAZN Simone Inzaghi, per commentare la trasferta dei nerazzurri al Via del Mare, valida per la 22a giornata di Serie A. Queste le sue parole:

SKY SPORT

LECCE – “Sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra che sta bene e che nelle ultime 6 in casa ha perso solo contro la Lazio. Ci siamo preparati nel migliore dei modi in questi 2 giorni e mezzo”.

FRATTESI E ZIELINSKI – “Sono due giocatori dei quali conosciamo le qualità. Mercoledì hanno giocato uno spezzone di gara, mi hanno dimostrato di voler esserci a tutti i costi e oggi ci daranno una mano insieme agli altri”.

PRESSIONE NAPOLI – “Sono tanti anni che giochiamo sotto pressione. Quest’anno ci sono Napoli e Atalanta, l’anno scorso la Juventus. Siamo abituati. Stanno tutti facendo un ottimo percorso, come lo stiamo facendo noi. Adesso siamo alla fine di gennaio e sappiamo che febbraio e marzo saranno decisivi”.

DAZN

CLASSIFICA – “Ieri eravamo in viaggio, dovevamo preparare il Lecce in due giorni e sono concentrato sulle cose sulle quali possono incidere. Cerchiamo di andare avanti, sappiamo il nostro percorso. Stiamo correndo come Napoli e Atalanta, l’anno scorso c’era la Juventus, sappiamo che il campionato italiano è sempre avvincente”.

BARICENTRO LECCE – “Lecce con il baricentro basso non lo so. Hanno alternato e in alcune partite sono stati aggressivi quasi uomo contro uomo. Ci siamo preparati queste due situazioni, sapendo che sarà difficile come tutte le gare in Serie A”.

FRATTESI – “Frattesi lo vedo molto bene. Lo ha dimostrato a Praga, quando è entrato molto bene, dopo una settimana in cui non aveva praticamente lavorato. Sul mercato ha già risposto Ausilio, io sono concentrato sul campo e sappiamo che il nostro percorso è buono, ma dobbiamo continuare a guardare quello che sarà”.

ZIELINSKI – “Zielinski giocherà da play, l’ha già fatto quest’anno con noi e in nazionale. Asllani giocava da 4 partite dall’inizio e stasera ho alternato e penso possa farlo nel migliore dei modi. Dovrà gestire la fase di possesso e darci una mano in non possesso”.