LIVE – La CRONACA di LECCE-INTER 0-1: Frattesiiiiiiiiiiii

Trasferta delicata per l’Inter, che allo stadio Via del Mare affronta il Lecce nella 22a giornata di Serie A. I nerazzurri devono rispondere alla vittoria del Napoli di ieri contro la Juventus e lanciarsi al meglio verso le sfide contro Monaco e Milan.

La squadra di Inzaghi ha assoluto bisogno dei 3 punti per mantenere il passo della squadra di Conte nella corsa Scudetto. A partire dalle ore 18.00, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Lecce-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI LECCE-INTER

24′ | Gol di Carlos Augusto annullato per fuorigioco.

21′ | Un rimpallo nell’area del Lecce mette la palla perfetta per Thuram da solo nell’area piccola ma Markus col piattone calcia clamorosamente fuori.

15′ | Ammonito de Vrij per un fallo ai danni di Krstovic.

5′ | FRATTESIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Thuram intercetta un passaggio al limite dell’area puntando Baschirotto, lo evita e mette in mezzo per Frattesi che deve solo appoggiare in rete!

1′ | Fischia l’arbitro Marinelli, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LECCE-INTER

LECCE (4-3-3): 30 Falcone; 12 Guilbert, 6 Baschirotto, 19 Jean, 13 Dorgu; 29 Coulibaly, 75 Pierret, 14 Helgason; 50 Pierotti, 9 Krstovic, 7 Morente.

A disposizione: 1 Fruchtl, 32 Samooja, 98 Borbei, 20 Ramadani, 21 Bonifazi, 23 Burnete, 25 Gallo, 27 McJannet, 37 Karlsson, 77 Kaba.

Allenatore: Marco Giampaolo.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Arnautovic, 17 Buchanan, 21 Asllani, 23 Barella, 28 Pavard, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: LIVIO MARINELLI.

Assistenti: Lo Cicero, Ceccon.

Quarto ufficiale: Cosso.

VAR: Marco Di Bello.

Assistente VAR: Paterna.