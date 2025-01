Dove vedere Lecce-Inter, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Lecce-Inter in diretta tv e streaming

Nella 22^ giornata di Serie A, l’Inter fa visita al Lecce di Marco Giampaolo. All’andata a San Siro i nerazzurri sono riusciti a vincere con il punteggio di 2-0 ma questa volta al “Via Del Mare” potrebbe essere una gara più complicata per il fattore casa che può animare i giallorossi.

L’Inter di Simone Inzaghi deve però fare di tutto per tornare a Milano con i tre punti perché in questo stesso turno di campionato il Napoli ospita un’altra rivale come la Juventus con la possibilità quindi di non fare magari bottino pieno e quindi concedere qualche punto ai nerazzurri nella corsa Scudetto.

Il calcio d’inizio di Lecce-Inter è in programma per domenica 26 gennaio alle ore 18:00.

Probabili formazioni di Lecce-Inter

Queste le ultimissime notizie sulle probabili formazioni di Lecce-Inter:

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Jean, Baschirotto, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. Allenatore: Marco Giampaolo.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Informazioni utili per seguire Lecce-Inter

Lecce-Inter verrà trasmessa domenica 26 gennaio alle ore 18:00 in diretta da DAZN e da Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Sui canali satellitari sarà possibile vedere la partita sui canali 202 e 251 della piattaforma Sky.

Lecce-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN. Lo streaming per gli abbonati Sky è invece possibile con l’app di Sky GO oppure con Now TV.

Noi di Passione Inter saremo in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Lecce-Inter in diretta insieme a voi!