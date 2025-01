Mal di pancia Frattesi, svelato il retroscena: “Cova da tempo”

Quello visto ieri sera nei minuti avuti a disposizione nel corso della ripresa di Sparta Praga-Inter, è sembrato tutt’altro Frattesi rispetto alle recenti versioni. Complice anche il recupero totale dal fastidio muscolare che lo aveva tormentato nelle ultime settimane, il centrocampista italiano è entrato in campo con tutt’altro piglio e voglia di spaccare la partita.

Ad aiutarlo probabilmente è stato anche il colloquio avuto di recente con Inzaghi, come svelato ieri sera dal ds Piero Ausilio, il quale non ha però riscontrato alcuna volontà di andar via da parte del ragazzo. Come ribadito dal direttore sportivo, da Frattesi al club non è arrivata alcuna richiesta per la cessione.

Allo stesso tempo, Ausilio non ha escluso che l’agente Beppe Riso abbia realmente sondato il terreno con altri club: “Sappiamo che ha un agente molto simpatico, ma anche molto attivo che qualcosa ha mosso”. Una frase che si incastra con quanto riportato questa mattina da Tuttosport su un presunto mal di pancia – più del suo entourage che di Frattesi – che va avanti da diverso tempo.

Così il quotidiano sul centrocampista: “Al netto dell’assenza di mosse ufficiali da parte della Roma, il mal di pancia di Frattesi cova da tempo sotto la cenere, anche se da Viale della Liberazione l’idea resta quella di toccare il meno possibile la squadra, rimandando gli inevitabili discorsi a giugno”.