Inter di ‘corto muso’ in Champions: vittorie di misura e difesa blindata

Con quello di ieri sera, sono diventati ben quattro i match in cui l’Inter ha trionfato con il risultato di 1-0 in questa Champions. A voler considerare anche quello di Leverkusen, in cui i nerazzurri con lo stesso punteggio ne sono usciti però sconfitti, sono cinque le gare consecutive chiuse per 1-0: si tratta della terza squadra nella storia all’interno di una stessa edizione della Champions League dopo la Juventus nel 2004/05 (5 vittorie) e il Maccabi Haifa nel 2009/10 (5 sconfitte).

Un’Inter ancora una volta versione corto muso quella messa in campo da Simone Inzaghi in Champions League. Una squadra che rispetto al campionato produce meno palle da gol e realizza anche meno reti, ma che allo stesso tempo in Europa sembra aver blindato la difesa. Nonostante abbia incontrato squadre del calibro di Manchester City, Arsenal e Leverkusen, quella nerazzurra è la miglior difesa di questa edizione con un sol gol subito in Germania, peraltro nei minuti di recupero.

Una versione insolita dell‘Inter cui non eravamo certo abituati, ma che sino a questo momento sta dando ragione ad Inzaghi considerando l’attuale quarto posto in classifica. Con un solo punto nell’ultima giornata di Champions di settimana prossima, nel match di San Siro contro il Monaco, i nerazzurri dovrebbero qualificarsi direttamente agli ottavi di finale evitando il passaggio dai playoff.