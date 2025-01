Lautaro incanta anche in Europa, tutti d’accordo: “Non si ferma più”

Con una rete di rara bellezza messa a segno nel corso del primo tempo dal suo Capitano, l’Inter ha vinto una partita per niente semplice in casa dello Sparta Praga. Nota di merito per lo stesso Lautaro Martinez che ha fornito una partita completa, oltre al gioiello siglato al volo.

Anche per questa ragione l’argentino è stato eletto questa mattina dai principali quotidiani sportivi in Italia come il migliore in campo di Sparta Praga-Inter, premiato con giudizi estremamente positivi e voti altissimi. Queste le pagelle su Lautaro:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – La rete è un gioiello che starebbe bene nelle vetrine luccicanti del centro di Praga. Vero: divora letteralmente altre due occasioni. Ma è tornato e promette di non fermarsi più.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – Continua la sua striscia positiva da ritrovato goleador e in avvio cala subito il gol da tre punti. Meno spietato nella ripresa, quando il portiere avversario gli dice comodamente di no.

TUTTOSPORT 7 – L’Inter finora ha vissuto una stagione con il proprio capitano alla ricerca della migliore condizione. Adesso il problema non esiste più: questo è il vero Toro. E fa un gol da campione.

PASSIONE INTER 7 – Subito nel vivo del gioco, trova la rete con una conclusione al volo irreale, da un angolo quasi impossibile. Gli manca un po’ di lucidità nella ripresa, quando calcia più di una volta in bocca al portiere da buona posizione.