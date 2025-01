Buchanan ai saluti, pronto il sostituto per l’Inter: “Resta un’idea”

Intervenuto ieri sera durante il pre-partita di Sparta Praga-Inter, il ds Piero Ausilio si è soffermato sull’attuale mercato invernale dei nerazzurri. Dopo aver frenato la possibile cessione di Frattesi, il direttore sportivo ha invece aperto alla possibilità di un addio in prestito di Tajon Buchanan in questa sessione dopo essersi pure confrontato con il suo entourage.

Tra le richieste arrivate agli uffici di Viale della Liberazione, oltre a qualche timido sondaggio da Liga e Premier League, spiccano in particolare quelle di Roma e Torino. Con i giallorossi, peraltro, le discussioni si muovono a questo punto su più binari. Oltre ai profili di Buchanan e Frattesi, anche l’opzione Zalewski per i nerazzurri rimane in gioco.

Con questi termini, a tal proposito, ne ha parlato l’edizione odierna di Tuttosport: “Chi potrebbe partire, da qui alla chiusura del calciomercato invernale, è il canadese Tajon Buchanan. In questo caso, Ausilio ha ammesso come i dialoghi siano già stati avviati. Nel caso, un profilo alla Zalewski – che potrebbe entrare negli eventuali confronti con la Roma per Frattesi – resta un’idea”.