HIGHLIGHTS Lecce-Inter 0-4: i nerazzurri rispondono al Napoli

L’Inter vince, convince e risponde alla vittoria del Napoli alla grande. I nerazzurri battono 0-4 il Lecce, nella 22a giornata di Serie A. Frattesi indirizza subito la gara, messa ancora di più in discesa da un gran gol di Lautaro Martinez. Nella ripresa, Dumfries e Taremi, su rigore, la chiudono definitivamente.

Guarda gli highlights di Lecce-Inter:

GOL 0-1 FRATTESI

GOL 0-2 LAUTARO MARTINEZ

GOL 0-3 DUMFRIES

🚨📷 GOAL | Lecce 0-3 Inter | Dumfries

GAME OVER! DUMFRIES PUTS THE LAST ONE IN!#LecceInter #LECINT #SERIEA pic.twitter.com/IxxNfo4FV8