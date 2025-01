La Fiorentina vuole rinforzi e ha SCELTO un giocatore dell’Inter

Gli ultimi giorni di mercato in casa Inter potrebbero portare ad alcuni movimenti che, come tutte le altre squadre italiane, hanno tempo fino al 3 febbraio per fare le proprie mosse. Sul fronte delle entrate, salvo colpi a sorpresa dell’ultim’ora, si lavora su diversi giovani utili in ottica Under 23. Il tema delle uscite invece potrebbe portare alla partenza di alcuni giocatori ai margini.

Continua a tenere banca il possibile prestito di Palacios, ma un’altra situazione da tenere sotto controllo fino a fine mercato è quella relativa a Tajon Buchanan. Il laterale canadese può partire anche lui entro il 3 febbraio perché in nerazzurro è chiuso dalla forte concorrenza di giocatori di qualità come Federico Dimarco e Denzel Dumfries, sulle sue tracce c’è da giorni il Torino.

Oltre al club granata, secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, Buchanan è finito nel mirino anche della Fiorentina che è a caccia di rinforzi per le corsie laterali e ha già messo in lista il nome del canadese oltre a quelli di Dennis Man del Parma e di Jacopo Fazzini dell’Empoli. Nelle prossime ore potrebbero quindi arrivare novità importanti sull’affondo dei viola per l’esterno classe 1999.