Cinque cose che abbiamo imparato da Lecce-Inter 0-4

L’Inter prosegue la sua marcia in Serie A e manda un segnale al Napoli e alla corsa Scudetto: i nerazzurri non vogliono abdicare per nessun motivo. Nella 22a giornata, i nerazzurri strapazzano il Lecce 4-0 e si lanciano alla grande verso una settimana decisiva per il futuro in Champions League e che si chiuderà con il derby contro il Milan, da vincere a ogni costo.

Prima di voltare pagina, come di consueto, analizziamo la vittoria esterna dell’Inter con cinque cose che abbiamo imparato dal match del Via del Mare.

1) Con una partita in più, il Napoli prova a scappare, ma la risposta dell’Inter è chiara: la squadra di Conte se vuole lo Scudetto deve sudarselo. E i nerazzurri lo stanno dimostrando sul campo: ottava vittoria di fila in trasferta, la settima consecutiva senza prendere gol. Al Via del Mare Inzaghi e i suoi hanno svolto il compito richiesto alla perfezione: 4-0 a inizio ripresa e possibilità di rotazioni allargate per gestire le forze in vista dei prossimi impegni.

2) L’Inter ha aggredito la partita con una ferocia simile a quella vista a Praga. Sullo 0-0, manca un rigore per un fallo di mano, ma il vantaggio non tarda ad arrivare. I nerazzurri gestiscono, ma quando alzano la pressione schiantano il Lecce e arrivano in porta con grande facilità. Occhio alla condizione fisica, perché questa squadra sembra avere la gamba sempre più leggera e il momento più caldo della stagione è dietro l’angolo.

3) Frattesi aveva gli occhi di tutti addosso. D’altronde, tornava titolare dopo più di un mese e le voci di mercato avevano ingrigito l’atmosfera attorno a lui. La risposta è arrivata sul campo: un gol fatto, uno annullato, un rigore procurato, spirito di sacrificio e tanti falli subiti; ma il centrocampista ha risposto anche fuori dal rettangolo di gioco, affermando di trovarsi benissimo all’Inter. Un’ottima notizia, perché, come ribadito anche da Inzaghi, questa squadra ha bisogno di uno come lui.

4) 6 gol nelle ultime 8 partite, 5 in questo 2025 partito alla grande. Lautaro Martinez è tornato a fare gol a raffica, ma nelle sue prestazioni c’è sempre molto di più. C’è il lavoro di raccordo e la voglia di aiutare i compagni, come in occasione dello splendido assist di tacco per Dumfries.

5) Quella sul Lecce è stata la 200esima vittoria in Serie A di Inzaghi, in 332 partite. Nessun allenatore prima di lui c’era mai riuscito. Serve aggiungere altro?