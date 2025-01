Frattesi SMENTISCE le voci: “Sono felicissimo all’Inter”

Davide Frattesi era uno degli osservati speciali di Lecce-Inter, per via delle tante voci di mercato. Il centrocampista ha risposto subito, segnando dopo pochi minuti e procurandosi anche un rigore, all’interno di una prestazione molto positiva.

Nel post-partita, ha anche risposto a una domanda sul suo futuro, fattagli da Sky Sport, spegnendo le polemiche e le voci delle ultime settimane. Queste le sue parole:

“Io sono felicissimo di stare qui. Dal gruppo a tutto lo staff, sono in una famiglia e cerco di ripagarli come posso. A volte va bene, a volte va male, ma sono felice qui”.

Frattesi ha poi aggiunto a DAZN:

“Quando gioco segno sempre? Sono contento perché alla fine riesco ad aiutare la squadra. L’importante è vincere, altrimenti se i gol non servono meglio non farli. Il futuro? Speriamo di continuare. Speriamo che il futuro ci riservi emozioni come l’anno scorso. Sono felice qui, andiamo avanti”.