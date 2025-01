La super STATISTICA di Sommer spiega il dominio Inter in trasferta

La vittoria in casa del Lecce è stata una grande dimostrazione di forza dell’Inter, che ha confermato il suo eccezionale rendimento in trasferta in questa stagione. In Serie A, infatti, è arrivata l’ottavo successo consecutivo. Dopo i pareggi con Genoa e Monza a inizio campionato, in sostanza, i nerazzurri hanno sempre vinto.

Un ruolino di marcia strepitoso che è testimoniato e spiegato anche dall’incredibile statistica che riguarda Yann Sommer. Da Udinese-Inter 2-3 del 28 settembre, infatti, il portiere non ha più subito gol lontano da San Siro in Serie A.

La gara contro il Lecce è stata la settima consecutiva chiusa con la porta inviolata. Un traguardo da applausi, al quale ha contribuito anche ieri il portiere elevetico, con un paio di ottime parate, e che testimonia il cambio di passo rispetto a un avvio di stagione titubante.