Frattesi rivela: “Mese particolare. Avevo la testa un po’ altrove”

Era uno degli osservati speciali di Lecce-Inter, ma è presto diventato uno dei grandi protagonisti. Davide Frattesi ha sbloccato la gara del Via del Mare dopo pochi minuti, scacciando le tante voci di mercato sul suo futuro.

Nel post-partita, poi, il centrocampista nerazzurro ha raccontato un retroscena sul suo ultimo mese, ammettendo di avere avuto la testa un po’ altrove. Tuttavia, non è stato a causa del mercato, ma delle condizioni di salute non ottimali della nonna, alla quale Frattesi è molto legato.

Queste le sue parole a InterTV:

“È stato un mese un po’ particolare, ma non per le vicende che tutti sapete, ma perché mia nonna non sta tanto bene. Avevo la testa un po’ altrove, diciamo. Sono contento di essere tornato a fare gol, a fare una bella partita e chiaramente lo dedico a lei”.