Ansia Barella: l’annuncio di Inzaghi sull’infortunio

L’immagine di Nicolò Barella a terra dolorante nel secondo tempo di Lecce-Inter ha fatto sussultare tutto il popolo nerazzurro. Il centrocampista si è accasciato dopo un duro contatto all’altezza del ginocchio sinistro con Dorgu, ma ha poi terminato la gara dopo alcuni minuti di medicazione.

A fare chiarezza sul suo possibile infortunio ci ha pensato Simone Inzaghi nel post-partita, quando si è presentato in conferenza stampa e ha commentato le condizioni di Barella, a una settimana dal derby. Queste le sue parole:

“Barella? Adesso sembra essere in buone condizioni. Non c’è allarmismo. Ha preso una bella botta, ma non sembra ci siano problemi”.