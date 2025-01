Addio Frattesi, l’agente ci riprova: decisa la data dell’ultimo tentativo

Le parole di Davide Frattesi sembravano aver fugato i dubbi attorno a un suo possibile addio all’Inter a gennaio. Dopo Lecce-Inter, infatti, il giocatore ha espresso chiaramente il suo desiderio di rimanere in nerazzurro. Eppure, le voci sul suo futuro non si sarebbero ancora spente del tutto.

Infatti, secondo La Gazzetta dello Sport, il centrocampista non sarebbe comunque soddisfatto del minutaggio a sua disposizione e, soprattutto, il suo entourage non avrebbe ancora abbandonato l’ipotesi di una sua partenza a gennaio.

Come scrive la Rosea, nei prossimi giorni ci sarà un’ulteriore e ultimo tentativo per “muovere le acque” e cercare di capire se possa arrivare la tanto chiacchierata offerta della Roma. L’agente di Frattesi ci riproverà dopo la gara di Champions League con il Monaco e prima del derby con il Milan.

In ogni caso, la posizione dell’Inter non sembra destinata a cambiare: servono 45 milioni di euro. Ad oggi, pertanto, sembra esserci l’intenzione di continuare fino al termine della stagione, ma il futuro di Frattesi di non è deciso e, chiude il quotidiano, “a fine anno i margini per la partenza potrebbero essere comunque più ampi”.