Lautaro si è ripreso l’Inter: “Leader di una squadra mostruosa”

Prosegue il 2025 stellare di Lautaro Martinez. Il gol contro il Cagliari, nell’ultima gara del 2024, aveva riacceso il capitano nerazzurro dopo un avvio di stagione con qualche difficoltà. Da lì il Toro è ripartito alla grande e contro il Lecce ha siglato il quinto gol nel nuovo anno.

Una prestazione esaltante al Via del Mare, con una rete e un assist, entrambi splendidi, che è stata esaltata da tutti i quotidiani. Segno di come il leader nerazzurro abbia ritrovato se stesso e ripreso in mano tutta la squadra.

Di seguito i voti e i giudizi dei giornali alla partita di ieri di Lautaro Martinez:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7,5 – “Cinque gol nell’anno solare 2025: il Toro è tornato, come prima, più di prima. Prepotente il gol, sublime il tacco per la rete di Dumfries”.

CORRIERE DELLO SPORT 7,5 – “Un gol bellissimo, un assist pregevole e un lavoro di raccordo preziosissimo. È in stato di grazia e sembra tornato ai suoi standard: 6 centri nelle ultime 8”.

TUTTOSPORT 7 – “Gol stellare, calciatore sempre più leader di una squadra mostruosa sul piano fisico e tecnico. Stupendo l’assist di tacco per Dumfries che ha consentito all’Inter di portarsi sul 3-0”.