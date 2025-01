Moviola Lecce-Inter: “Rigore evidente col VAR che resta silenzioso”

L’Inter ha vinto agilmente contro il Lecce, nella 22a giornata di Serie A, sbloccando presto la gara con Frattesi e poi dilagando con Lautaro Martinez, Dumfries e Taremi. Tuttavia, anche in una gara così tranquilla, non è mancato un episodio controverso a livello arbitrale.

Sullo 0-0, infatti, i nerazzurri hanno protestato in modo vigoroso per un fallo di mano di Baschirotto in area, non sanzionato con dall’arbitro Marinelli e non ritenuto da calcio di rigore nemmeno dal VAR. Una decisione che ha destato qualche perplessità, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport.

Nella sua moviola della partita, il quotidiano sottolinea come il braccio del difensore del Lecce “si stacca dalla posizione sana e va verso il pallone, punibilità evidente col Var che però resta silenzioso”. Una scelta discutibile che, per fortuna dell’Inter, non ha avuto ripercussioni sull’esito della gara.