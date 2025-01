Addio Inter per Buchanan: si allunga la fila delle pretendenti

Nel secondo tempo di piena gestione dell’Inter contro il Lecce, c’è stato spazio anche per Tajon Buchanan, alla ricerca di spazio e fiducia dopo l’infortunio di luglio che ha condizionato la sua stagione. Una continuità in campo che, però, potrebbe non arrivare in maglia nerazzurra.

Per l’esterno canadese, infatti, rimane sempre viva l’ipotesi del prestito in questa sessione di mercato. Sono diverse le squadre interessate a Buchanan e, come scrive Tuttosport, alla lista si sarebbe aggiunto anche il Monza, già interessato a Palacios.

I brianzoli hanno chiesto informazioni all’Inter per il trasferimento, ma dovranno sfidare la concorrenza del Torino e del Villarreal, già fattesi avanti per Buchanan. In ogni caso, come sottolineato da Ausilio qualche giorno fa, non è da escludere una permanenza in nerazzurro per il giocatore.