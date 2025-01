Mauro: “L’Inter deve lasciare la Serie A e puntare alla Champions”

La volontà dell’Inter di competere sia per lo Scudetto che per la Champions League è chiara e ribadita sia da Inzaghi che dai dirigenti nerazzurri. Il doppio impegno, però, non è facile da gestire, specie in Serie A, dove il Napoli, rivale diretto per la vittoria, non ha altri impegni al di fuori del campionato.

Proprio di questo si è parlato nell’ultima puntata di Pressing, con Massimo Mauro che si è espresso in modo netto su quella che dovrebbe essere la decisione da prendere in casa Inter, con l’obiettivo europeo visto come più importante.

Queste le sue parole:

“Inzaghi potrebbe scegliere tra campionato e coppa? Questo sì. Io se fossi l’Inter lascerei volentieri il campionato per la Champions League”.