Zielinski vice-Calhanoglu, promosso o bocciato? I giornali si dividono

C’era grande curiosità in casa Inter per la prestazione di Piotr Zielinski contro il Lecce. Il polacco era chiamato a giocare nel ruolo di regista, come vice-Calhanoglu, vista la scelta di Inzaghi di far riposare Asllani.

La partita di Zielinski ha un po’ diviso i vari quotidiani, sebbene nessuno lo abbia bocciato. Il più critico è stato il Corriere dello Sport, che ha sottolineato un errore nel primo tempo. Entusiasta, invece, La Gazzetta dello Sport, che, pur non ritenendolo “un altro Calhanoglu”, esalta la sua prestazione.

Di seguito i voti e i giudizi dei giornali alla partita di ieri di Zielinski:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – “Non diremo che un altro Calhanolgu è possibile, come Calha non c’è nessuno, ma Zielinski a Lecce lo surroga bene, anzi benissimo”.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – “Si perde Helgason su una pressione alta nel primo tempo e rimedia con il fallo. Nella ripresa cresce e gioca una gara ordinata”.

TUTTOSPORT 6.5 – “Praticamente attivo nello sbarrare la strada a tutti i suoi avversari”.