Chiusura vicina: in giornata la PRIMA partenza di gennaio dall’Inter

Il calciomercato dell’Inter in questa sessione di gennaio non ha ancora avuto nessun movimento rilevante in termini di prima squadra sia sul fronte delle cessioni che su quello degli acquisti. Il tecnico Simone Inzaghi è evidentemente soddisfatto della sua rosa e non vuole che ci sia qualche partenza che possa indebolire il gruppo in vista della seconda metà di stagione ricchissima di impegni.

Tuttavia, l’Inter in questi ultimi giorni della sessione invernale può cedere un giocatore come Tomas Palacios. Il centrale argentino ha trovato pochissimo spazio in questa prima metà di campionato (e in lista Champions il suo nome non è presente), motivo per il quale può cambiare aria per giocare di più e imparare a conoscere meglio la Serie A.

L’Inter non vuole però perdere il controllo su un difensore giovane e di talento come Palacios. Per questo motivo dovrebbe partire soltanto con la formula del prestito secco per sei mesi e il Monza è pronto a prenderlo. Come riportato dalla redazione di gianlucadimarzio.com, in giornata sono previsti nuovi contatti tra le due società che proveranno a chiudere questo affare.