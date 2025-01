Inter, con il Monaco confermate due ASSENZE tra i titolari

Mercoledì sera l’Inter giocherà un’importantissima partita di Champions League contro il Monaco che non potrà essere sbagliata per evitare di rischiare, in base anche ad altre combinazioni, di restare fuori dalle prime otto della classifica. L’obiettivo infatti rimane quello di vincere e di assicurarsi il passaggio diretto agli ottavi di finale del torneo.

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi rischia però di dover fare a meno ancora una volta di due pedine preziose per questo match. Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport, nell’allenamento odierno ad Appiano Gentile tre giocatori dell’Inter hanno svolto un lavoro differenziato e quindi sono a fortissimo rischio di una mancata convocazione.

Il primo è Joaquin Correa, ma l’attaccante argentino sarebbe comunque restato fuori da questo match a prescindere dalle sue condizioni fisiche, in quanto è fuori dalla lista UEFA presentata dal club ad inizio stagione. Lui e il terzo portiere Raffaele Di Gennaro (fermo ai box ancora per alcune settimane per un infortunio al dito di una mano) sono quindi certi di non esserci mercoledì con il Monaco.

I due titolari su cui Inzaghi rischia di non poter contare sono Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi che ancora una volta anche oggi hanno svolto un lavoro personalizzato al pari di Correa. Questi due giocatori rischiano fortemente quindi di non esserci col il Monaco e di essere poi rivalutati con calma nei prossimi giorni in vista del derby contro il Milan in programma domenica alle ore 18.