Rischio forfait dopo il colpo violento: “Può saltare Inter-Monaco”

Giornata di vigilia in vista dell’ultima emozionata giornata della fase campionato di Champions League. Per la prima volta nella storia, domani sera verranno disputate ben 18 gare in contemporanea a partire dalle 21.00, dalle quali verranno fuori i primi verdetti ufficiali di questa edizione.

Le prime otto squadre classificate avranno infatti accesso diretto agli ottavi di finale, mentre le 16 formazioni che arriveranno tra il nono e il 24esimo posto andranno ai playoff e si giocheranno in doppia gara gli ultimi 8 slot a disposizione per entrare nella fase calda della Champions League.

All’Inter, stando all’attuale situazione di classifica, basterà collezionare almeno un punto nel match di San Siro contro il Monaco per ottenere la certezza di approdare aritmeticamente agli ottavi, schivando così i playoff. Una gara non semplice contro una formazione in salute e che tanto bene ha fatto in questa prima fase europea.

Per i francesi, però, potrebbe non recuperare un titolarissimo e vecchia conoscenza del campionato italiano. Come ammesso dal tecnico Adi Hutter, l’ex Juventus Denis Zakaria “rimarrà in dubbio” fino all’ultimo. Il centrocampista francese ha rimediato un duro colpo alla caviglia nell’ultima gara vinta in campionato contro il Rennes e le sue condizioni non sono ancora delle migliori.