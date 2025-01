Assalto Inter a Nico Paz: Zanetti a cena con il padre

L‘Inter ha deciso di fare sul serio nei confronti di Nico Paz. Il club nerazzurro è stato stregato da questi primi mesi nel campionato italiano del fantasista argentino cresciuto nel Real Madrid. Calciatore considerato ideale per le idee di gioco di Simone Inzaghi che potrebbe utilizzarlo in futuro come perfetto erede di Mkhitaryan.

Non a caso, sono stati già registrati i primi movimenti da parte del direttore sportivo Piero Ausilio per il classe 2004. L’Inter vorrebbe attendere una mossa ufficiale del Real Madrid prima di scendere davvero in campo. I blancos, infatti, vantano sia il 50% sulla futura rivendita, ma soprattutto una recompra a 12 milioni di euro.

Opzione che il Como vorrebbe però cancellare al più presto, pagando subito 15 milioni di euro oltre ai 6 spesi in estate per acquistarlo. Scenario che complicherebbe non poco i piani del club nerazzurro, considerata la fortissima volontà del club lombardo di costruire intorno alla figura di Nico Paz le proprie ambizioni future.

Nel frattempo, lo scorso venerdì sera – come riportato quest’oggi da Tuttosport – il vice presidente dell‘Inter è stato a cena presso uno dei suoi ristoranti milanesi con il padre di Nico Paz, insieme ad altri due ex compagni argentini come Walter Samuel e Nicolas Burdisso. I due sono amici di vecchia data e potrebbero dare un assist decisivo alla buona riuscita dell’affare.