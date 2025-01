Dalla Spagna, Simeone prepara i COLPI: in lista due titolari di Milano

Negli ultimi anni l’Inter è cresciuta molto sia come risultati che come reputazione che si è creata in ambito europeo. Ogni stagione sono infatti sempre di più i complimenti che la formazione nerazzurra riceve da molte parti d’Europa sia per il gioco che esprime che per la rosa che mette in campo.

Da qui nascono di conseguenza anche tanti interessamenti di mercato da parte dei big club stranieri. L’ultima società ad aver messo nel mirino dei giocatori nerazzurri è l’Atletico Madrid che sembra essere intenzionato a trovare dei nuovi rinforzi a centrocampo e ha fatto una lista di cinque possibili obiettivi.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, Diego Simeone vorrebbe un nuovo innesto in mediana per la sua squadra e nella lista di mercato è presente anche il nome di Nicolò Barella per il quale sembra pronto ad offrire anche 70 milioni di euro, sebbene per il momento si tratti soltanto di una voce che andrà senza dubbio verificata da qui all’estate.

Nell’elenco obiettivi del Cholo per il suo Atletico Madrid è presente anche il nome di un altro centrocampista importante che gioca a Milano, si tratta del rossonero Tijjani Reijnders. Completano la lista anche Alexis Mac Allister del Liverpool, Fabian Ruiz del PSG e il giovane Javi Guerra del Valencia.