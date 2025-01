Inter-Monaco, la conferenza stampa di Inzaghi: data e orario

L’Inter ha comunicato gli orari e tutti i dettagli della vigilia del match di Champions League che mercoledì sera disputerà a San Siro contro il Monaco per l’ottava ed ultima giornata di questa prima fase della massima competizione europea. Dopo quelle contro Stella Rossa, Arsenal e Lipsia questa sarà la quarta gara casalinga per i nerazzurri.

Il tecnico Simone Inzaghi domani – martedì 28 gennaio – interverrà in conferenza stampa alla vigila della partita contro il Monaco per presentare quest’ultimo impegno di Champions League. L’orario di inizio della conferenza stampa è programmato per le ore 14:30.

Questo incontro con i media da parte dell’allenatore nerazzurro sarà seguente all’allenamento che è in programma per la mattina. Alle ore 12:00 inizierà infatti la seduta della vigilia nella quale Inzaghi ultimerà i preparativi in vista di questo incontro con il club monegasco in Champions League.