Spunta una novità sul “nuovo Calhanoglu” per il mercato estivo

Uno degli obiettivi del nuovo corso dell’Inter targato Oaktree è quello di ringiovanire la rosa e prendere i migliori giovani talenti ancora in rampa di lancio evitando gli innesti che i nerazzurri hanno fatto negli ultimi di giocatori di esperienza arrivati a parametro zero ma senza essere futuribili.

Visti i diversi problemi fisici che sta riscontrando in questa stagione Hakan Calhanoglu, l’Inter sta valutando anche la possibilità di comprare un nuovo regista da schierare davanti alla difesa che sia più giovane del turco anche a costo di spendere di più per il cartellino.

Il nome che piace da tempo a Simone Inzaghi e a tutta la dirigenza nerazzurra è quello di Samuele Ricci del Torino. Per il regista della Nazionale, Cairo chiede circa 40 milioni di euro e ci sarà da sconfiggere anche la concorrenza del Milan. Confermano tutto quanto, ancora una volta, i colleghi di Sportitalia.

“È confermato il totale gradimento dell’Inter nei confronti di Samuele Ricci come anticipato a novembre. Da battere la concorrenza, tra gli altri club, del Milan. I rossoneri da tempo sono in contatto con il Torino per prendere vantaggio sulla concorrenza”, queste le parole dell’esperto Gianluigi Longari sul suo account X.