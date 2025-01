“L’Inter giocherà per il pari con il Monaco”: cosa è stato detto in conferenza

Alla vigilia di Inter-Monaco, gara dell’ottavo turno di Champions League, si sono svolte le consuete conferenze stampa dei due allenatori che hanno presentato il match di domani nel quale i nerazzurri hanno bisogno ancora di un punto per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale della competizione. Nel tardo pomeriggio, nella sala stampa di San Siro ha parlato il tecnico del Monaco, Adolf Hutter che ha spiegato cosa si aspetta da questa partita e ha fatto i complimenti a due giocatori dell’Inter.

Queste le sue parole: “Mkhitaryan? È un grandissimo giocatore, ha tanta esperienza e ha fatto ottime prestazioni all’Inter ma è una squadra piena di giocatori forti. Non ne sceglierei uno in particolare da fermare, Inzaghi può pensare al turnover e non so quale formazione schiererà. Thuram? L’ho visto col Lecce ed è stato straordinario. Io lo avevo provato come centravanti perché ha qualità, e forza nell’uno contro uno. Con Lautaro formano una delle migliori coppie d’attacco: sono felice di ritrovarlo, come pure Sommer, ma spero non vivano la miglior serata della loro carriera”.

Infine Hutter ha fatto chiarezza su alcune sue frasi che avevano fatto discutere: “La settimana scorsa ho detto che i club italiani cercano il pareggio, ma il calcio italiano va oltre questo. Sono bravi a difendere, ma domani non credo che affronteremo la classica squadra italiana, l’Inter è tra le migliori d’Europa ed è una delle candidate a vincere la Champions League. Sarà difficile battere una squadra così forte, ma vogliamo dimostrare il nostro valore e il nostro coraggio”.