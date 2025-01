Ranking UEFA, come arriva l’Inter all’ultima partita di Champions League

Domani sera alle ore 21 l’Inter scenderà in campo a San Siro contro il Monaco per l’ottava ed ultima giornata di Champions League nella sua “fase campionato”. I nerazzurri hanno l’obiettivo di portare a casa almeno un punto per garantirsi l’accesso diretto agli ottavi di finale saltando il turno dei playoff.

Come ogni turno di coppe europee, anche dopo che si saranno giocate mercoledì la Champions e giovedì l’Europa League, la UEFA aggiornerà il suo ranking per club. Sarà l’ultimo prima dell’inizio della fase ad eliminazione diretta delle tre competizioni continentali e sarà quindi interessante capire i vari piazzamenti.

L’Inter arriva a questo ottavo turno di Champions League, al settimo posto del ranking UEFA con un coefficiente pari a 96,250. Subito davanti ai nerazzurri c’è un’altra italiana, ovvero la Roma a quota 97,000: nel corso delle prossime gare europee, la squadra di Inzaghi può quindi puntare ad un sorpasso sui giallorossi per accodarsi subito alla top 5.

Nelle prime cinque posizioni del ranking UEFA sono presenti i top club che negli ultimi anni hanno fatto meglio e in ordine di posizionamento dal più basso al più alto sono: PSG, Bayern Monaco, Liverpool, Real Madrid e Manchester City.