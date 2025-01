Marotta sul nuovo COLPO: “Vogliamo questo calciatore”

Nel prepartita di Inter-Monaco ai microfoni di Prime Video è intervenuto Beppe Marotta che ha fatto i complimenti alla squadra per il rendimento recente nonostante il calendario fitto di impegni. Il presidente nerazzurro ha poi parlato anche del mercato e di cosa cercheranno in questi ultimi giorni di mercato. Di seguito tutte le dichiarazioni del presidente dell’Inter.

“Diamo priorità al risultato sportivo che per noi è fondamentale per darci sicurezza e per permetterci di non fare due turni supplementari e poi anche l’aspetto economico è importante ma è una conseguenza. Siamo concentrati sul nostro cammino che si sta dando risultati e vediamo lo striscione di arrivo ad un chilometro, siamo nel gruppo di testa però dobbiamo arrivare tra i primi”, ha iniziato a commentare Marotta.

FORMAZIONE – “L’allenatore fino ad oggi ha preparato questa partita e al derby si penserà da domani. Bravo perché sta gestendo al meglio questi impegni intensi che ci sono e bravi anche i giocatori che rispondono a quelle che sono le sollecitazioni dell’allenatore”.

MERCATO – “Buchanan stasera è qui con noi, domani vedremo l’eventuale ottica Villarreal che serve solo per dargli la possibilità di giocare con più continuità che qui la concorrenza è forte. Vedremo di sostituirlo adeguatamente ma con un profilo sempre molto giovane. La qualificazione oggi vale tra i 20 e i 25 milioni”.