I voti e i giudizi in diretta della sfida di Champions League tra Inter e Monaco nell’ottavo e ultimo turno. I ragazzi di Simone Inzaghi in questa partita hanno bisogno di un solo punto per essere certi di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale saltando il turno degli spareggi.

Di seguito le pagelle di Passione Inter.

SOMMER 6 – Ordinaria amministrazione nella prima metà di gara per il portiere svizzero che non è chiamato ad interventi complicati

PAVARD 6,5 – Mostra una perfetta condizione atletica e in fase difensiva fa un paio di chiusure determinanti

DE VRIJ 6 – Coordina molto bene i movimenti del reparto arretrato e grazie anche alla superiorità numerica non deve far fronte nella prima parte di gara a grandi incursioni avversarie

BASTONI 6 – Si sgancia in avanti potendo tornare a dialogare con il suo compagno di fascia sinistra, Dimarco, col quale crea diverse trame preziose

DUMFRIES 6,5 – Al sesto minuto gli viene fornita una grande palla bassa in area da Dimarco ma non riesce ad arrivare all’impatto con il pallone

BARELLA 7 – Nell’avvio arrembante dell’Inter c’è anche tanta sua qualità: un colpo di tacco perfetto mette Dumfries davanti alla porta

ASLLANI 6 – Manca di precisione in alcuni momenti ma dà precisione al palleggio nerazzurro e prova un paio di inserimenti in area ma senza arrivare al tiro

MKHITARYAN 7 – Grande primo tempo dell’armeno che scambia meravigliosamente con le due punte e imbuca i compagni in area

DIMARCO 6,5 – Avvio su grande ritmo sulla sua corsia sinistra, corsa ed intensità con anche un ottimo assist al 6′ non sfruttato da Dumfries. Batte perfettamente una punizione al 13′ ma Majecki gliela toglie dall’incrocio

THURAM 7 – Inizio perfetto del francese che si conquista dopo pochissimi minuti il calcio di rigore che sblocca il match grazie ad un gran sombrero e poi ad un bel movimento in area. Fa espellere Mawissa dopo appena 11 minuti con un’accelerazione mostruosa

LAUTARO MARTINEZ 7,5 – Secondo gol di fila in Champions League per il capitano che si sblocca anche dal dischetto trovando il gol che apre la partita. Realizza poi una grandiosa doppietta che fa esplodere San Siro

INZAGHI 7 – Mette in campo una squadra senza nessun “calcolo” per il derby di domenica: i suoi iniziano subito col piede sull’acceleratore e mettono il match in discesa in pochi minuti