LIVE – La CRONACA di INTER-MONACO 2-0: intervallo

Scende in campo questa sera a San Siro l’Inter di Simone Inzaghi che ospita tra le mura amiche il Monaco di Adolf Hütter. I nerazzurri scendono in campo oggi per la quarta ed ultima partita casalinga di questa edizione di Champions League.

Per l’Inter sarà importante riuscire ad ottenere almeno un punto e centrare la qualificazione matematica agli ottavi di finale. A partire dalle ore 21, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Monaco.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-MONACO

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

2° TEMPO

45+3′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

2-0 il risultato parziale, doppietta di Lautaro Martinez

45+2′ | Ammonito Vanderson per una SPA ai danni di Bastoni.

22′ | Filtrante perfetto di Thuram per Dimarco che, solo davanti al portiere, invece che servire Dumfries che avrebbe dovuto solo appoggiarla in rete calcia di prima col destro e mette alto! Occasione clamorosa!

17′ | Primo cambio Monaco: fuori Akliouche, dentro Caio Henrique.

16′ | ANCORA LAUTAROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Cross deviato di Dimarco dalla sinistra, esce il portiere che smanaccia male, riceve Barella al limite dell’area che appoggia per Lautaro al suo fianco e il suo destro di prima si insacca!

13′ | Punizione stupenda di Dimarco che Majecki toglie da sotto l’incrocio!

11′ | Espulso Mawissa per un fallo da DOGSO ai danni di Marcus Thuram!

6′ | Ripartenza dell’Inter con cross teso da Dimarco per Dumfries, l’olandese è arrivato coi tempi giusti affiancato da Salisu, ma incredibilmente non ha calciato sull’uscita di Majecki.

3′ | LAUTAROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Thuram si procura un calcio di rigore facendosi travolgere da Zakaria, Lautaro dal dischetto calcia centrale ma Majecki tocca appena ed è gollll!

1′ | Fischia l’arbitro Peljto, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-MONACO

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 49 De Pieri.

Allenatore: Simone Inzaghi.

MONACO (4-2-3-1): 1 Majecki; 2 Vanderson, 5 Kehrer, 22 Salisu, 13 Mawissa; 15 Camara, 6 Zakaria; 11 Akliouche, 10 Golovin, 18 Minamino; 36 Embolo.

A disposizione: 16 Kohn, 50 Lienard, 4 Teze, 7 Ben Seghir, 12 Caio Henrique, 20 Ouattara, 27 Diatta, 28 Coulibaly, 41 Michal, 42 Bouabre, 88 Magassa.

Allenatore: Adi Hütter.

Arbitro: IRFAN PELJTO (BIH)

Assistenti: Senad Ibrišimbegović, Davor Beljo (BIH)

Quarto ufficiale: Miloš Gigovic (BIH)

VAR: Bastian Dankert (GER)

Assistente VAR: Piotr Lasyk (POL)