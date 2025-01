Con le 18 partite che si sono disputate questa sera in contemporanea, si è ufficialmente conclusa la fase campionato della nuova Champions League. Al termine dell’ottava e ultima giornata, dunque, abbiamo finalmente una classifica definitiva delle 36 squadre partecipanti. L’Inter, con la vittoria sul Monaco, ha chiuso al quarto posto ottenendo il pass diretto per gli ottavi.

Ricordiamo che le prime otto formazioni in classifica hanno appena ottenuto la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Le squadre che vanno dalla nona posizione alla 24esima posizione, invece, dovranno scontrarsi tra di loro in un doppio duello per ottenere l’accesso agli ottavi. Le rimanenti, invece, sono state ufficialmente eliminate dalla competizione europea.

Questa la classifica finale della Uefa Champions League 2024/2025: