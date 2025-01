HIGHLIGHTS Inter-Monaco 3-0: triplo Lautaro da sogno

L’Inter vola direttamente agli ottavi di finale di Champions League grazie al perfetto successo per 3-0 contro il Monaco a San Siro nell’ottava ed ultima giornata. Decide una straordinaria tripletta di Lautaro Martinez che infuoca il Meazza e trascina da capitano la sua squadra.

Guarda gli highlights di Inter-Monaco:

PRIMO GOL:

Il goal di #Lautaro che lo proietta in cima solitaria alla classifica all-time dei cannonieri interisti in #ChampionsLeague con 15 centri! #InterMonaco pic.twitter.com/CQlGL3meQ6

SECONDO GOL:

TERZO GOL:

Un #Lautaro in versione infermabile mette a segno la tripletta personale ribadendo in porta un tiro di #Mkhitaryan.



San Siro canta in festa per il passaggio del turno tra le prime 8 in Europa.#InterMonacopic.twitter.com/W7DlDK5qxM